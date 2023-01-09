Негода у столиці: влада звернулася до водіїв

Водіїв закликають без потреби не виїжджати на вулиці столиці і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць

Сьогодні у Києві пройде невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме штормових позначок у 15-20 м/с. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Тож дуже уважно паркуйте автомобілі, не затримуйтеся під деревами, великими рекламними конструкціями», – йдеться в повідомленні.

Температура повітря коливатиметься від -5 до -7 градусів. Проте вже завтра очікується потепління.

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Станом на 08:20 9 січня на вулиці Києва виведено 180 одиниць спецтехніки «Київавтодор». Сніг прибирають понад 3,5 тисячі тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами.

«Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць», – додали в КМВА.

Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, в Україні очікується значна температурна амплітуда від нічних -15-18 градусів на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, до денних +5+9 градусів у західних областях.