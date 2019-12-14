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    У світі

    Польська опозиція вибрала віцеспікерку Сейму кандидатом у президенти

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    Малгожата Кідава-Блонська:&nbsp;&laquo;Я буду президентом усіх поляків&raquo; - Польська опозиція вибрала віцеспікерку Сейму кандидатом у президенти
    Малгожата Кідава-Блонська: «Я буду президентом усіх поляків»

    Результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-якого з провідних опозиційних кандидатів

    Центристська партія Громадянська платформа в Польщі на з'їзді обрала депутата і заступницю спікера парламенту Малгожату Кідаву-Блонську своїм кандидатом в президенти.

    Про це у суботу повідомляє АР.

    Кідава-Блонська зіткнеться з популярним консервативним президентом Анджеєм Дудою, а також з кандидатами менших партій на виборах, які, як очікується, відбудуться в травні.

    «Я буду президентом усіх поляків», - заявила вона членам партії після таємного голосування, в ході якого 700 делегатів партії обрали її.

    Мера Познані Яцека Ясковяка також розглядали як можливого кандидата.

    Результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-якого з провідних опозиційних кандидатів.

    До слова, 13 листопада відбулися парламентські вибори в Польщі. За їх результатами у Сеймі впевнену перемогу здобула владна партія Право і Справедливість, яка знову сформувала однопартійний уряд.

    Натомість у виборах до Сенату з мінімальною перевагою перемогла опозиція.

    Польща вибори партії політика Анджей Дуда опозиція
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