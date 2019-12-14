Польська опозиція вибрала віцеспікерку Сейму кандидатом у президенти



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Малгожата Кідава-Блонська: «Я буду президентом усіх поляків»

Результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-якого з провідних опозиційних кандидатів

Центристська партія Громадянська платформа в Польщі на з'їзді обрала депутата і заступницю спікера парламенту Малгожату Кідаву-Блонську своїм кандидатом в президенти.

Про це у суботу повідомляє АР.

Кідава-Блонська зіткнеться з популярним консервативним президентом Анджеєм Дудою, а також з кандидатами менших партій на виборах, які, як очікується, відбудуться в травні.

«Я буду президентом усіх поляків», - заявила вона членам партії після таємного голосування, в ході якого 700 делегатів партії обрали її.

Мера Познані Яцека Ясковяка також розглядали як можливого кандидата.

Результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-якого з провідних опозиційних кандидатів.

До слова, 13 листопада відбулися парламентські вибори в Польщі. За їх результатами у Сеймі впевнену перемогу здобула владна партія Право і Справедливість, яка знову сформувала однопартійний уряд.

Натомість у виборах до Сенату з мінімальною перевагою перемогла опозиція.