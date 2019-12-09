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    У Польщі українець зарізав двох земляків

    • Розсилка
    У Польщі українець зарізав двох земляків
    Фото: lublin112.pl

    Поліція вже затримала підозрюваного

    У селі Доброславов Люблінського воєводства в одному з житлових будинків поліція знайшла тіла двох українців із численними колото-різаними ранами. Про це повідомляє портал lublin112.

    Зазначається, що патрульні знайшли тіла 8 грудня близько 13:00 в житловому будинку на території одного з місцевих розсадників рослин. На тілах загиблих було виявлено колоті рани.

    Особисті дані загиблих не уточняються, але наразі відомо, що вони були громадянами України, які працювали в розсаднику.

    Також правоохоронці вже затримали підозрюваного, ним теж виявився українець.

    Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.

    Українське МЗС стиуацію поки що не коментувало.

    МЗС Польща вбивство поліція
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