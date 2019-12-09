У Польщі українець зарізав двох земляків



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Фото: lublin112.pl

Поліція вже затримала підозрюваного

У селі Доброславов Люблінського воєводства в одному з житлових будинків поліція знайшла тіла двох українців із численними колото-різаними ранами. Про це повідомляє портал lublin112.

Зазначається, що патрульні знайшли тіла 8 грудня близько 13:00 в житловому будинку на території одного з місцевих розсадників рослин. На тілах загиблих було виявлено колоті рани.

Особисті дані загиблих не уточняються, але наразі відомо, що вони були громадянами України, які працювали в розсаднику.

Також правоохоронці вже затримали підозрюваного, ним теж виявився українець.

Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Українське МЗС стиуацію поки що не коментувало.