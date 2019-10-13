У Польщі в неділю стартують парламентські вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільшу підтримку серед населення Польщі має керівна партія «Право і Справедливість»

Вибори до Сейму і Сенату Польщі відбудуться в неділю у Польщі.

Загалом поляки обиратимуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів, повідомляє Укрінформ.

До нижньої палати парламенту (Сейму) обиратися будуть 5112 кандидатів, в середньому 11 осіб на одне місце. До верхньої палати парламенту (Сенат) – 278 кандидатів: майже 3 особи на місце.

На виборах до Сейму зареєстровано 10 виборчих комітетів, з яких – п’ять в усіх виборчих округах. На виборах до Сенату зареєстровано по всій країні 53 виборчі комітети.

Загалом, по всій Польщі утворено понад 27 тис. виборчих дільниць, на яких можуть проголосувати понад 30 млн поляків, які мають право голосу.

За останніми соцопитування, найбільшу підтримку серед населення Польщі має керівна партія «Право і Справедливість» (PiS), за яку готові проголосувати 42-47% поляків. Це приблизно на 20% більше, ніж за найбільшу опозиційну силу – «Громадянську коаліцію».

П’ятивідсотковий виборчий бар’єр можуть також подолати також» Союз демократичної лівиці», консервативна «Польська коаліція» та націоналістична «Конфедерація».