Вибори в Польщі: керівна партія зберегла більшість у Сеймі



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«Право і справедливість» повторила результат виборів 2015 року (235 мандатів) і вдруге здобуває однопартійну більшість у Сеймі

У Польщі керівна партія «Право і справедливість» (ПіС) перемогла на парламентських виборах і матиме в Сеймі самостійну більшість. Результати виборів оприлюднила Державна виборча комісія Польщі.



До нижньої палати парламенту (Сейму) потрапило п'ять партій:



«Право і справедливість» – 43,59% голосів (235 депутатських мандатів);

«Громадянська коаліція» – 27,40% (134 мандати);

Союз лівих демократів – 12,56% (49 мандатів);

Польська селянська партія – 8,55% (30 мандатів);

«Конфедерація» – 6,81% (11 мандатів).

Також один мандат здобув «Комітет німецької меншини».



«Право і справедливість» повторила результат виборів 2015 року (235 мандатів) і вдруге здобуває однопартійну більшість у Сеймі, що дасть політичній силі можливість знову самостійно сформувати уряд.



Водночас ПіС втратила більшість у Сенаті, верхній палаті польського парламенту. Із 100 місць 51 здобули представники опозиції та незалежні кандидати, у «Права і справедливості» – 49 мандатів. Як повідомляє «Польське радіо», 48 кандидатів висунула партія, ще одну незалежну кандидатку керівна партія підтримувала. У попередньому скликанні у «Права і справедливості» був 61 сенатор.



Явка становила 67,74%.



Вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. Поляки обирали 460 депутатів і 100 сенаторів. Загалом було висунуто 5112 кандидатів у члени Сейму, у середньому по 11 кандидатів на одне місце.



На виборах до Сенату загалом балотувалося 278 кандидатів.



Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для виборчих коаліцій (блоків) – 8%. Однак ці вимоги не поширюються на партії національних меншин.



Сенаторів обирають в одномандатних округах. Кандидатів у депутати висувають або виборчі комітети політичних партій, або окремі комітети виборців.