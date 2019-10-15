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    Вибори в Польщі: керівна партія зберегла більшість у Сеймі

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    Вибори в Польщі: керівна партія зберегла більшість у Сеймі

    «Право і справедливість» повторила результат виборів 2015 року (235 мандатів) і вдруге здобуває однопартійну більшість у Сеймі

    У Польщі керівна партія «Право і справедливість» (ПіС) перемогла на парламентських виборах і матиме в Сеймі самостійну більшість. Результати виборів оприлюднила Державна виборча комісія Польщі.

    До нижньої палати парламенту (Сейму) потрапило п'ять партій:

    «Право і справедливість» – 43,59% голосів (235 депутатських мандатів);
    «Громадянська коаліція» – 27,40% (134 мандати);
    Союз лівих демократів – 12,56% (49 мандатів);
    Польська селянська партія – 8,55% (30 мандатів);
    «Конфедерація» – 6,81% (11 мандатів).
    Також один мандат здобув «Комітет німецької меншини».

    «Право і справедливість» повторила результат виборів 2015 року (235 мандатів) і вдруге здобуває однопартійну більшість у Сеймі, що дасть політичній силі можливість знову самостійно сформувати уряд.

    Водночас ПіС втратила більшість у Сенаті, верхній палаті польського парламенту. Із 100 місць 51 здобули представники опозиції та незалежні кандидати, у «Права і справедливості» – 49 мандатів. Як повідомляє «Польське радіо», 48 кандидатів висунула партія, ще одну незалежну кандидатку керівна партія підтримувала. У попередньому скликанні у «Права і справедливості» був 61 сенатор.

    Явка становила 67,74%.

    Вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. Поляки обирали 460 депутатів і 100 сенаторів. Загалом було висунуто 5112 кандидатів у члени Сейму, у середньому по 11 кандидатів на одне місце.

    На виборах до Сенату загалом балотувалося 278 кандидатів.

    Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для виборчих коаліцій (блоків) – 8%. Однак ці вимоги не поширюються на партії національних меншин.

    Сенаторів обирають в одномандатних округах. Кандидатів у депутати висувають або виборчі комітети політичних партій, або окремі комітети виборців.

     

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