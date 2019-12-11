У Польщі затримали українця: підозрюють у підготовці теракту



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Українець начебто планував підірвати автомобіль біля торговельного центру

Громадянин України останнім часом сильно радикалізувався, а близько двох місяців тому перейшов в іслам, отримавши ім’я Мохамед

Агенція внутрішньої безпеки Польщі на вимогу прокуратури затримала українця, який планував підірвати начинений вибухівкою автомобіль біля торговельного центру у місті Пулави на південному сході Польщі.

Про це повідомив прокурор відділу Національної прокуратури у Любліні Мацей Флоркевич, пише RMF24.pl.

За словами прокурора, «затримана особа останнім часом сильно радикалізувалася, а близько двох місяців тому перейшла в іслам, отримавши ім’я Мохамед». Чоловік зустрічався з багатьма особами, які могли допомогти йому у проведенні теракту, збирав різноманітні хімічні речовини, вивчав в Інтернеті матеріали про саморобні вибухові пристрої. Він також планував купити автомобіль, який мав бути використаний для здійснення теракту.

Чоловік проживав у Пулавах, а також часто бував у Варшаві. У польській столиці він перебував у середовищі іноземців, які, за словами польських правоохоронців, представляють радикальний підхід до принципів ісламу, утримував близькі контакти з іноземцями, зокрема з Таджикистану, а також громадянами Росії чеченської національності. Силовики також провели обшуки у помешканнях цих іноземців.

Громадянина України було затримано 4 грудня, а 6 грудня його було тимчасово арештовано. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.