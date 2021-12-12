Польський солдат постраждав під час штурму мігрантами кордону

Група мігрантів намагалася прорватися через білорусько-польський кордон

Польський солдат постраждав у неділю під час відбиття штурму польсько-білоруського кордону групою із близько 55 мігрантів. Про це повідомила в Twitter Польська прикордонна служба.

W sobotę 11.12 granicępróbowały przekroczyć 52 osoby.



Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021

«Сьогодні на ділянці кордону, що охороняється підрозділом прикордонної охорони в Черемсі, група із 55 агресивних осіб форсувала кордон. Один солдат польської армії отримав удар каменем в обличчя, йому була надана попередня медична допомога на місці», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня упродовж доби Прикордонною службою Польщі було зафіксовано 121 спробу перетину кордону мігрантами з боку Білорусі.

Також польська сторона винесла вісім рішень про виїзд з території Республіки Польща осіб, що незаконно потрапили на територію країни раніше. Погодні умови створюють додаткові складнощі для роботи силовиків.

Раніше Велика Британія заявила, що відправить до Польщі 140 військових інженерів, які допоможуть польським силовим відомствам з украпленням прикордонних ділянок.

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