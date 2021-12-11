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    Нелегали знову проривалися до Польщі: їм допомагали білоруські силовики

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    За минулу добу 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон - Нелегали знову проривалися до Польщі: їм допомагали білоруські силовики
    За минулу добу 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон
    Фото з відкритих джерел

    Група з 28 іноземців за допомогою білоруських силовиків намагалася проникнути до Польщі

    Група мігрантів намагалася силою проникнути на територію Польщі через польсько-білоруський кордон. При цьому білоруські силовики осліплювали польських військових та прикордонників та кидали у них камінням. Про це повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє польське видання РАР.

    За словами Міхальської, у п’ятницю о 23:35 за місцевим часом в районі населеного пункту Черемха група з 28 іноземців за допомогою білоруських силовиків намагалася проникнути до Польщі. Білоруси осліплювали поляків лазерами і прожекторами.

    За минулу добу 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Польські прикордонники видали 10 постанов про залишення території Польщі.

    Нагадаємо, 9 грудня упродовж доби Прикордонною службою Польщі було зафіксовано 121 спробу перетину кордону мігрантами з боку Білорусі.

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    Теги: прикордонники мігранти кордон
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    Нелегали знову проривалися до Польщі: їм допомагали білоруські силовики