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    Мігранти за підтримки білоруських служб знов проривалися до Польщі (фото)

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    Загальна напруга на кордоні у порівнянні із попередніми місяцями дещо зменшується - Мігранти за підтримки білоруських служб знов проривалися до Польщі (фото)
    Загальна напруга на кордоні у порівнянні із попередніми місяцями дещо зменшується
    фото: Straz Graniczna/Twitter

    Нелегали продовжували поводитись досить агресивно

    Упродовж доби 6 грудня на польсько-білоруському кордоні було зафіксовано 116 спроб незаконного перетину з білоруського боку. Також було видано 25 рішень про виїзд з території Республіки Польща особам, що незаконно потрапили до держави раніше. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у Twitter.

    На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, за підтримки білоруських служб кордон двічі перетинали групи по 30 мігрантів.

    Варто зазначити, що вчора Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що мігранти, які перебувають у Польщі, не можуть бути вислані назад до Білорусі.

    Суд із серпня 2021 року розглянув 47 клопотань щодо застосування заходів щодо ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусії. Майже всі вони подані проти Польщі, інші три проти Латвії та Литви.

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    Мігранти за підтримки білоруських служб знов проривалися до Польщі (фото)
    Мігранти за підтримки білоруських служб знов проривалися до Польщі (фото)
    Мігранти за підтримки білоруських служб знов проривалися до Польщі (фото)
    фото: Straz Graniczna/Twitter

    У ЄСПЛ зазначили, що у більшості клопотань заявники стверджували, що перебувають у Польщі, а також просили не висилати їх назад до Білорусі.

    Також раніше повідомлялося, що нелегальні мігранти, які майже місяць створювали напругу на польському кордону, починають потроху вертатися з Білорусі до Іраку.

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    Теги: Польща ЄСПЛ мігранти кордон
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    Мігранти за підтримки білоруських служб знов проривалися до Польщі (фото)