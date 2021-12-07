Мігранти за підтримки білоруських служб знов проривалися до Польщі (фото)

Нелегали продовжували поводитись досить агресивно

Упродовж доби 6 грудня на польсько-білоруському кордоні було зафіксовано 116 спроб незаконного перетину з білоруського боку. Також було видано 25 рішень про виїзд з території Республіки Польща особам, що незаконно потрапили до держави раніше. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у Twitter.

На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, за підтримки білоруських служб кордон двічі перетинали групи по 30 мігрантів.

Варто зазначити, що вчора Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що мігранти, які перебувають у Польщі, не можуть бути вислані назад до Білорусі.

Суд із серпня 2021 року розглянув 47 клопотань щодо застосування заходів щодо ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусії. Майже всі вони подані проти Польщі, інші три проти Латвії та Литви.

У ЄСПЛ зазначили, що у більшості клопотань заявники стверджували, що перебувають у Польщі, а також просили не висилати їх назад до Білорусі.

Також раніше повідомлялося, що нелегальні мігранти, які майже місяць створювали напругу на польському кордону, починають потроху вертатися з Білорусі до Іраку.

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