Режим Лукашенка тероризує всю Європу – Тихановська

Світлана Тихановська порівняла режим Білорусі з сусідом, який знущається зі своїх близьких

За словами лідерки білоруської опозиції, підтримка демократії є процесом, а не одноразовим заходом

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що режим Олександра Лукашенка тероризує всю Європу. Про це Тихановська сказала на саміті «За демократію», організованому президентом США Джо Байденом, повідомляє «Укрінформ».

«Я не розумію, у чому різниця між «глибокою стурбованістю» і «крайньою стурбованістю», – зазначила вона, маючи на увазі оцінки ситуації в Білорусі з боку західних країн.

«Я не розумію, яким чином група бандитів може тероризувати всю Європу, зокрема контрабандою, використанням мігрантів. Чому цей режим не стикнувся з наслідками за свої дії?» – обурилася вона.

Підтримка демократії, підтримка Білорусі є процесом, а не одноразовим заходом, додала Тихановська.

Вона порівняла режим Білорусі із сусідом, який знущається зі своїх близьких: «Якщо терпіти його забаганки, то він маніпулюватиме вами. Таких людей не можна перевиховати. Їм потрібен чіткий посил: за свою поведінку вони будуть покарані».

За словами лідерки опозиції, боротьба в її країні триває, люди самоорганізовуються, створюють структури, які «стануть фундаментом майбутньої Білорусі». При цьому білоруси покладаються на активну підтримку Заходу.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала останню серію заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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