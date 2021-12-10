Ситуація на білорусько-польському кордоні: мігранти проривалися через зруйновану огорожу

Через погодні умови на прикордонних ділянках суттєво скоротилася видимість

Роботу польських прикордонників ускладнюють погодні умови

9 грудня упродовж доби Прикордонною службою Польщі було зафіксовано 121 спробу перетину кордону мігрантами з боку Білорусі. Про це польські прикордонники повідомляють у Twitter.

Також польська сторона винесла вісім рішень про виїзд з території Республіки Польща осіб, що незаконно потрапили на територію країни раніше. Погодні умови створюють додаткові складнощі для роботи силовиків.

На ділянці, що охороняється прикордонною заставою у Наревці, група з кількох осіб намагалася потрапити на територію Польщі через раніше пошкоджену огорожу.

Патруль прикордонників поблизу пункту пропуску «Кузня» переслідував громадянина Сирії, що намагався доправити до кордону автівкою п’ятьох мігрантів з Іраку. Під ча погоні польським прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли.

Також протягом доби до Польщі в'їхали 80 громадян Білорусі, яких чинний білоруський режим переслідував через опозиційну діяльність.

Також 12 грудня Велика Британія заявила, що відправить до Польщі 140 військових інженерів, які допоможуть польським силовим відомствам з украпленням прикордонних ділянок.

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