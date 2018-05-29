«Полювання на відьом»: Трамп розкритикував розслідування Мюллера

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Дональд Трамп

Трамп знову закликав слідство переключитися на справу листів Гілларі Клінтон, висновки ФБР і міністерства юстиції

Президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера впливатиме на проміжні вибори до Конгресу США, заплановані на осінь.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

«Тринадцять розлючених демократів (плюс люди, які працювали на Обаму вісім років), які ведуть полювання на відьом у питанні Росії, втручатимуться у проміжні вибори, особливо тепер, коли республіканці (так тримати!) посідають перші позиції в опитуваннях. Не було змови, крім як у демократів!» – зазначив глава Білого дому.

У наступному дописі він знову закликав слідство переключитися на справу листів Гілларі Клінтон, висновки ФБР і міністерства юстиції щодо якої давно оприлюднені.

«Чому б тринадцятьом розлюченим і дуже суперечливим демократам не розслідувати абсолютно брехливу кампанію абсолютно брехливої Гілларі Клінтон? Це нечесне полювання на відьом – ось чому! Запитайте їх, чи сподобалось їм святкування перемоги на виборах!» - написав Трамп.

А одразу після цього чинний президент розмістив ще один допис:

«Перепрошую, я маю почати зосереджувати свою енергію на північнокорейській ядерній програмі, поганих торговельних угодах, виборах у Вірджинії, економіці, переоснащенні військових та багатьох інших проблемах, а не на нечесному полюванні на відьом у російському питанні, учасникам якої слід було би розслідувати питання Клінтон/Росії/ФБР/правосуддя/Обами/Комі/Лінча та інших».

Як відомо, у США проводиться кілька паралельних розслідувань, у тому числі у ФБР (на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером) та Сенаті, щодо втручання Росії в президентські вибори у Сполучених Штатах.

Також повідомлялося, що спецпрокурор Мюллер закінчить розслідування щодо Трампа до вересня.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вимагатиме від міністерства юстиції США з'ясувати чи було втручання ФБР в його передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, раніше у комітеті з питань розвідки Сенату США офіційно погодились із висновками про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році для досягнення перемоги Дональда Трампа.

Також Сенат США опублікує компромативні пости з Facebook, які мають підтвердити втручання РФ у президентські вибори.

Джерело: Укрінформ