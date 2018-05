Росія втручалася у вибори в США на користь Трампа - Сенат

«Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Трампу», - заявив сенатор Ворнер

У комітеті з питань розвідки Сенату США офіційно погодились із висновками про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році для досягнення перемоги Дональда Трампа

Про це повідомили сенатори Річард Берр та Марк Ворнер, пише «Голос Америки».

«Наші співробітники дійшли спільної думки, що висновки розвідки були точними і відповідають ситуації. Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Дональду Трампу та нашкодити Гілларі Клінтон», - заявив Ворнер.

Як вказано у висновку, комітет витратив 14 місяців переглядаючи джерела, проведену роботу та аналітику, аби перевірити дані американської розвідку про втручання Росії у вибори США.

