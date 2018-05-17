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    Росія втручалася у вибори в США на користь Трампа - Сенат

    • Розсилка
    Виборча кампанія у США
    Виборча кампанія у США

    «Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Трампу», - заявив сенатор Ворнер

    У комітеті з питань розвідки Сенату США офіційно погодились із висновками про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році для досягнення перемоги Дональда Трампа

    Про це повідомили сенатори Річард Берр та Марк Ворнер, пише «Голос Америки».

    «Наші співробітники дійшли спільної думки, що висновки розвідки були точними і відповідають ситуації. Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Дональду Трампу та нашкодити Гілларі Клінтон», - заявив Ворнер.

    Як вказано у висновку, комітет витратив 14 місяців переглядаючи джерела, проведену роботу та аналітику, аби перевірити дані американської розвідку про втручання Росії у вибори США.

    «Ми не бачимо підстав ставити під сумнів висновки розвідки. Немає сумніву, що Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб втрутитись у вибори 2016 року», - написали сенатори.

    Нагадаємо, Сенат США опублікує компромативні пости з Facebook, які мають підтвердити втручання РФ у президентські вибори

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