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    Трамп вимагає розслідувати втручання ФБР в його передвиборчу кампанію

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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Розслідуванням можливого втручання Трамп доручить займатися мін’юсту США

    Президент США Дональд Трамп вимагатиме від міністерства юстиції США з'ясувати чи було втручання ФБР в його передвиборчу кампанію.

    Про це він заявив у своєму Twitter.

    Офіційну заяву з цього приводу Дональд Трамп оголосить 21 травня.

    «Я вимагаю, і офіційно зроблю це завтра, щоб міністерство юстиції розслідувало питання про те, чи мало місце з боку ФБР втручання або спостереження за передвиборною кампанією Трампа в політичних цілях», - написав він.

    Президента США цікавить чи були подібні вимоги або запити зроблені з боку представників адміністрації колишнього президента США Барака Обами.

    Нагадаємо, декілька днів тому у комітеті з питань розвідки Сенату США офіційно погодились із висновками про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році для досягнення перемоги Дональда Трампа.

    Також Сенат США опублікує компромативні пости з Facebook, які мають підтвердити втручання РФ у президентські вибори.

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