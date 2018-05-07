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    Сенат США опублікує компромативні пости з Facebook, які мають підтвердити втручання РФ у президентські вибори

    В список входить понад три тисячі публікацій
    Представники Комітету з розвідки Сенату США мають намір опублікувати рекламні пости з соціальної мережі Facebook, за допомогою яких здійснювалася маніпуляція під час виборів президента Америки в 2016 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Як зазначають у виданні, демократи можуть опублікувати понад три тисячі таких постів. Протягом
    • Сьогодні, 12:35
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    В список входить понад три тисячі публікацій

    Представники Комітету з розвідки Сенату США мають намір опублікувати рекламні пости з соціальної мережі Facebook, за допомогою яких здійснювалася маніпуляція під час виборів президента Америки в 2016 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Як зазначають у виданні, демократи можуть опублікувати понад три тисячі таких постів. Протягом кількох днів вони отримають остаточні примірники рекламних публікацій і поділяться ними з громадськістю, повідомив представник Демократичної партії з Каліфорнії Адам Шифф.

    У свою чергу, представники Facebook підтвердили, що рекламні оголошення купило агентство інтернет-досліджень, що має відношення до Російської Федерації. При цьому в звіті Facebook не знайдено жодних доказів змови між президентом Дональдом Трампом і російською владою. Facebook потрапив у поле зору після прецеденту впливу російської реклами на вибори 2016 року.

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    Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

    Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

    Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

    Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

    Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

    Джерело: РБК

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