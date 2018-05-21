Спецпрокурор Мюллер закінчить розслідування щодо Трампа до вересня - адвокат

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Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер

Затягування розслідування може вплинути на проміжні вибори в Конгрес США, запевняє адвокат

Команда спеціального прокурора США Роберта Мюллера до 1 вересня 2018 року завершить розслідування про ймовірне втручання Російської Федерації у президентські вибори в Штатах в 2016 році.

Про це заявив адвокат президента США Руді Джуліані, інформує СNN.

Інформацію про терміни Джуліані оголосили під час проведення переговорів про допит президента США Дональда Трампа. Спецпрокурор заявив, що якщо вдасться допитати Трампа, то закінчити розслідування вийде до 1 вересня.

Як зазначив адвокат, Трамп навряд чи погодиться на інтерв'ю до тих пір, поки деталі про конфіденційне джерело в ФБР, яке спілкувалося з радниками Трампа про можливі зв'язки з Росією, не будуть передані президенту.

Руді Джуліані зазначив, що інформацію про дату він отримав від Роберта Мюллера місяць тому і з того часу дата закінчення розслідування могла змінитися.

Джуліані додав, що затягування розслідування може вплинути на проміжні вибори в Конгрес США, які пройдуть в листопаді 2018 року.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вимагатиме від міністерства юстиції США з'ясувати чи було втручання ФБР в його передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, декілька днів тому у комітеті з питань розвідки Сенату США офіційно погодились із висновками про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році для досягнення перемоги Дональда Трампа.

Також Сенат США опублікує компромативні пости з Facebook, які мають підтвердити втручання РФ у президентські вибори.