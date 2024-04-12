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Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Помер італійський модельєр Роберто Каваллі
Каваллі почав кар'єру модельєра іще у 70-х роках минулого століття
фото: WireImage

Дизайнер одягу Каваллі тривалий час хворів

У п'ятницю, 12 квітня, помер відомий італійський модельєр Роберто Каваллі. Про це повідомила газета Corriere della Sera.

Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.

Статки італійського дизайнера оцінюють у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).

У нього залишилося шестеро дітей, наймолодшому з них – трохи більше року. Його останньою дружиною була шведська модель Сандра Нільсон.

Що відомо про Роберто Каваллі

Каваллі народився у Флоренції 15 листопада 1940 року. У дитинстві залишився сиротою: його батько загинув під час рейду нацистів на площі Кастель Нуово Саббіоні (Ареццо).

Каваллі почав кар'єру модельєра іще у 70-х роках минулого століття. Тоді він запатентував процес друку на шкірі, а в 1972 році представив свою першу колекцію на паризькому показі. Він відкрив невеликий магазин у Сен-Тропе (Франція), де продавав вживані та перероблені джинси у власному стилі.

У 1998 році дизайнер відкрив лінію Just Cavalli, в якій були представлені чоловічий і жіночий одяг, аксесуари, оптика, годинники, парфуми, спідня білизна і пляжний одяг.

Крамниці Роберто Каваллі відкриті у багатьох країнах. Серед них – Італія, Франція, США, Велика Британія (Лондон), Мексика (Мехіко), Кувейт, Ліван (Бейрут), Саудівська Аравія, ПАР, Бразилія (Сан-Пауло), ОАЕ (Дубай), Індія (Нью-Делі), Угорщина (Будапешт), Україна (Київ).

У 2002 році Каваллі відкрив своє перше кафе-магазин у Флоренції, оновивши його своїми фірмовими анімалістичними принтами.

Незважаючи на зростання продажів, у 2014 році однойменний бренд Каваллі почав зазнавати щорічних збитків, насамперед через погане забезпечення боргових зобов'язань. У 2015 році сім'я продала 90-відсоткову частку компанії, інвестору, що спеціалізується на італійському бізнесі. У березні 2019 року компанія подала заяву про банкрутство, а пізніше того ж року її купив дубайський девелопер Vision Investment Co.

Як пише The New York Times, відомими клієнтами Роберто Каваллі були такі відомі акторки як Бріджит Бардо та Софі Лорен. Про модельєра відгукувалися як такого, що «любив надмірність, але ніколи не втрачав своєї точки зору».

Нагадаємо, у березні минулого року, італійський модельєр та засновник однойменного будинку моди Роберто Каваллі у 82 роки разом з його коханою, 37-річною Сандрою Бергман, стали батьками. У пари народився син, якого назвали Джорджіо.

Теги: модель дизайнер Італія

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