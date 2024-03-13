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ЗМІ знайшли нову дружину підсанкційного керівника «Газпромбанку»: які секрети вона приховує

Катерина Іванова
glavcom.ua
ЗМІ знайшли нову дружину підсанкційного керівника «Газпромбанку»: які секрети вона приховує
Дарина Попова та Андрій Акімов у цивільному шлюбі з 2017 року, виховують спільну доньку
фото: BOSCO.RU

Модель Дарина Попова перед знайомством з банкіром працювала на заводі та в авіакомпанії. У 2015 році вона «раптово» стала власницею квартири у Москві ціною в $7 млн

Громадянка Кіпру та учасниця всесвітніх модних показів Дарина Попова вже декілька років є коханкою підсанкційного керівника «Газпромбанку» Андрія Акімова. Про це повідомляють «Важные истории».

Андрій Акімов перебуває під санкціями США, Великої Британії, Канади, Нової Зеландії, Австралії та України. Ще 2018 року його було включено до санкційного «Кремлівського списку» США як наближеного до президента Путіна.

У той же час його коханка, молодша за нього на 38 років, відвідує модні покази та з'являється на обкладинках глянцевих журналів у Європі та США. 

У Москві у Попової – квартири у житловому комплексі, який розташований за кілометр від Кремля. А у 2021 році їй віддали половину московської компанії «Мануфактура офісів», яка уклала велику угоду з підконтрольним державі Ощадбанком. Компанія була пов'язана з Акімовим та друзями Путіна – Геннадієм Тимченком та Сергій Іванов.

У 2017 році модель отримала паспорт Кіпру, який дозволяє вільно подорожувати світом. На фотографіях у соцмережах Попова у Парижі, Римі та Мілані. Є фото, де її обіймає знаменитий італійський модельєр Доменіко Дольче.

ЗМІ знайшли нову дружину підсанкційного керівника «Газпромбанку»: які секрети вона приховує фото 1
фото: istories.media

«На даний момент я почуваюся щасливою та гармонійною, я маю все, про що я мріяла і чого хотіла», – поділилася Попова з модним журналом L'Officiel Baltic у Литві у квітні 2023 року. Вона з'явилася на обкладинці і розповіла журналу, що з дитинства мріяла про кар'єру моделі, але обставини склалися інакше і вона побудувала сім'ю.

До слова, офіційно Андрій Акімов був у шлюбі лише раз, і розлучився у 2017 році. За даними видання, після розлучення у нього був цивільний шлюб з Маріанною Чайкіною, художницею з Лондону і теж громадянкою Кіпру, з якою мав спільне майно.

Акімов раніше заявляв, що його близькі «ніколи не мали і не мають відношення» до його роботи і не мають спільного майна. Але документи офшорних витоків показують, що вони отримували від Акімова та його компаній активи на мільйони євро.

Як стало відомо, Андрій Акімов, за даними видання, протягом кар'єри «вів не зовсім чисті бізнеси»: продавав нафтогазові підприємства з ліцензіями, отриманими сумнівним шляхом, та розвивав девелоперські проєкти на мільярди рублів. Все це фінансував підконтрольний державі Газпромбанк.

Згідно з витоком документів «Таємниці Кіпру», в одну групу з компаніями Акімова, Тимченка та Іванова-молодшого входили офшорні фірми трьох високопоставлених співробітників держбезпеки, включаючи сімейний траст двох керівників КДБ/ФСБ.

Акімов був частиною системи, яка тісно взаємодіяла зі спецслужбами: з 1987 до 1990 року він очолював радянський «Донау банк» в Австрії. А такі банки підтримували зокрема таємні валютні операції та постачання західних товарів та технологій в обхід ембарго щодо соціалістичних країн.

Щодо питань про модель Дарину Попову й акцій, які на неї оформлені, Акімов не відповів й погрожував журналістам юридичним переслідуванням.

Нагадаємо, народжений у Києві українець Кирило Дмитрієв завдяки вдалому одруженню з Наталею Поповою – близькою подругою молодшої доньки президента країни-агресора Росії Володимира Путіна Катерини Тихонової – зумів стати одним із головних «лобістів-рішал» у Кремлі. 

Стало відомо, що суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом».

Офіційно вона належить російсько-вірменському бізнесменові Самвелу Карапетяну, проте прокуратура в Парижі вважає, що її реальним бенефіціаром є дочірня компанія російського «Газпрому»

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Теги: паспорт модель чоловік дружина Дарина Попова санкції путін

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