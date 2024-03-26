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Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному

Катерина Іванова
glavcom.ua
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
фото: Офіс президента України

Джеймс Шерр вважає, що посол і президент – це ролі, які не підходять колишньому Головнокомандувачу

Британський експерт з міжнародної політики Джеймс Шерр радить президенту Володимиру Зеленському вчасно піти з посади, аби залишитися в історії, а колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному не висуватися у президенти. Про це Джеймс Шерр заявив в інтерв'ю «Главкому».

Коментуючи призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії, Шерр зауважив, що у Лондон не варто відправляти видатного генерала. На думку експерта, це неправильне використання не лише дуже здібного генерала, але й унікальної особи на посаді, яку він може виконувати. 

«Це не та роль, яка йому (Залужному – ред.) підходить. Ваші читачі краще за мене знають, що в Україні переважає думка, що Залужного відправили у відставку, тому що він є єдиною національною фігурою, популярнішою за Зеленського. Я не можу коментувати це, але сподіваюся, що це зрозумів президент, який також є унікальною, сміливою, рішучою особистістю, яка надихає не лише українців», – сказав аналітик.

Британський експерт також висловлює сподівання щодо Зеленського та, як і більшість, порівнює його з Черчиллем.

«Я все ж сподіваюся, що Зеленський усвідомлює, що в кар’єрі будь-якого лідера настає момент, коли він повинен піти. Ми маємо багато прикладів того, що геніальний лідер військового часу зазвичай не в змозі успішно впоратися з реаліями післявоєнної країни», – підкреслив аналітик.

Джеймс Шерр нагадав, що Вінстона Черчилля шанували в Британії як лідера військового часу. Але як тільки війна закінчилася, виборці усунули його від влади, тому що всі усвідомили, що він неспроможний зрозуміти потреби країни для миру.

На думку експерта, саме через те, що Черчилль тихо пішов, і завдяки сильному перевіреному виборчому процесу, для нього було збережено місце в історії.

«Це (спокійний відхід Черчилля від влади – ред.) – якраз справжня модель для Зеленського. Навіщо продовжувати перебування на посаді до моменту, коли єдине, що залишається усвідомити це – недоліки вашої системи. У цьому немає потреби», – підкреслив аналітик.

Шерр додав, що з аналогічних причин не варто було усувати з посади Залужного. Адже, на думку Шерра, Залужний не має якостей президента для управління країною і розуміння, як зі всім цим можна впоратися. Але він є і залишається видатним генералом і полководцем.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга розповів, що зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. 

Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

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Теги: війна посол модель президент звільнення Валерій Залужний Лондон

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