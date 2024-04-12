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Італія скаржиться на засилля російської пшениці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Італія скаржиться на засилля російської пшениці
Італія продовжує замовляти пшеницю у країні Путіна, незважаючи на санкції
фото: ChiefLiberal

Члени Європарламенту заявили про зростання ввезення пшениці з Росії до Італії на 1164% за рік

Ввезення твердої пшениці з Росії до Італії за рік зросло на рекордні 1164%. Про це повідомила група членів Європарламенту  від партії «Оновлюючи Європу». Парламентарі направили звернення Єврокомісії, у якому уточнили, що країна-агресор неочікувано стала найбільшим постачальником цієї продукції, незважаючи на санкції.

«Згідно з деякими даними, з 2023 року імпорт російської твердої пшениці до Італії різко зріс, збільшившись на 1164% порівняно з попереднім роком, що робить Росію найбільшим постачальником твердої пшениці до Італії», – йдеться у тексті листа.

Депутати нагадали, що з початку повномасштабної війни в Україні було ухвалено 13 пакетів санкцій. Попри це деякі товари продовжують надходити на європейські ринки в обхід обмежень або через те, що не входять до списку заборонених. Зростання ввезення російської пшениці негативно впливає на італійських фермерів, повідомили депутати. Вони поцікавилися у Єврокомісії, чи планується вжити будь-яких дій на тлі отриманих даних.

«Чи відомо Єврокомісії про ці разючі цифри? Які дії на цьому фоні планує вжити Єврокомісія, щоб вплинути на цю тенденцію? Чи пропонуватиме Комісія Раді включити російську тверду пшеницю до списку заборонених продуктів?», – запитали члени Європарламенту.

До слова, раніше Росія займала велику частку експорту твердої пшениці до Європи. Втім, зараз експортерам і з економічних, і з політичних причин більше цікава тверда пшениця з Туреччини, а не з країни-агресора. Це відкриває для країни Ердогана нові перспективи провідного світового постачальника сировини для макаронних виробів. Про це пише Thomson Reuters.

Туреччина, яка в 2023/24 році стане другим за величиною експортером твердої пшениці у світі, допомогла заповнити дефіцит пропозиції, викликаний посухою в Канаді, що є основним постачальником, і стримала різке зростання цін, яке спостерігалося на початку сезону.

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Теги: росія Єврокомісія санкції імпорт Італія продукти партії пшениця макарони

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