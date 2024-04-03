Печери Київської лаври «оцифрували»: 3D-модель пам'ятки тепер у відкритому доступі

Підземний обʼєкт культурної спадщини, на який раніше не можна було подивитися ззовні, тепер має зафіксовану форму у цифровому вимірі

Віртуальна модель допоможе відновити об’єкт у випадку руйнувань, а також сприятиме популяризації історії Києва

В Україні з’явилася 3D-модель тисячолітніх печер Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«За ініціативи МКІП команда Skeiron, що спеціалізується на лазерному скануванні культурної спадщини, зробила 3D-модель печер, які знаходяться на території Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, віртуальна модель є у вільному доступі. Вона допоможе відновити об’єкт у випадку руйнувань, а також сприятиме популяризації історії Києва.

фото: МКІП

Печери, з яких у середині ХІ ст. розпочалося чернече життя і виник Києво-Печерський монастир, розташовані на глибині від 5 до 15 метрів, їхня загальна довжина становить майже 900 метрів.

Створення віртуальної моделі печер має важливе значення для України, адже це – пам’ятка архітектури, археології, історії та культури, де поховано засновника монастиря Антонія, знаходяться мощі 125 святих, у тому числі Нестора Літописця, іконописця Аліпія, лікаря Агапіта, Іллі Муромця та інших.

фото: МКІП

Підземний обʼєкт культурної спадщини, на який раніше не можна було подивитися ззовні, тепер має зафіксовану форму у цифровому вимірі.

Віртуальна модель доступна на платформі Sketchfab, деталізована – зберігається на окремому сервері та доступна за індивідуальним запитом.

Фахівці Skeiron займались оцифруванням печер понад місяць у два етапи. Спершу команда працювала на об’єкті з лазерним сканером, де роботу сповільнювала низька висота стель, через що просуватись з обладнанням доводилось майже навколішках. Надалі фахівці обробляли дані в офісі.

фото: МКІП

Сканування архітектурних памʼяток дозволяє назавжди зберегти їх детальну цифрову модель, до якої можна звернутись у разі руйнувань чи пошкоджень, аби відновити об’єкт спадщини максимально наближено до початкового стану.

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