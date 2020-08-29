Помер народний артист СРСР Володимир Андрєєв
Точна причина смерті поки невідома
Народний артист СРСР, актор і театральний режисер Володимир Андрєєв помер на 91 році життя. Про це повідомив ректор Російського інституту театрального мистецтва (ГІТІС) Григорій Заславський.
Він зазначив, що дізнався про смерть актора від його дружини, актриси Наталії Селезньової. «Два дні тому ми відзначали 90-річчя Володимира Андрєєва, він погано себе почував, у нього була ішемічна хвороба серця», – розповів ректор. У той же час точна причина смерті поки невідома.
За словами Заславського, прощання з актором, імовірно, відбудеться другого вересня. Його планується провести в Московському драматичному театрі імені М. Н. Єрмолової, президентом якого Андрєєв був з 2012 року. Театр взяв на себе організацію похорону.
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