Помер народний артист СРСР Володимир Андрєєв



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Володимир Андрєєв помер на 91 році життя

Точна причина смерті поки невідома

Народний артист СРСР, актор і театральний режисер Володимир Андрєєв помер на 91 році життя. Про це повідомив ректор Російського інституту театрального мистецтва (ГІТІС) Григорій Заславський.

Він зазначив, що дізнався про смерть актора від його дружини, актриси Наталії Селезньової. «Два дні тому ми відзначали 90-річчя Володимира Андрєєва, він погано себе почував, у нього була ішемічна хвороба серця», – розповів ректор. У той же час точна причина смерті поки невідома.

За словами Заславського, прощання з актором, імовірно, відбудеться другого вересня. Його планується провести в Московському драматичному театрі імені М. Н. Єрмолової, президентом якого Андрєєв був з 2012 року. Театр взяв на себе організацію похорону.

Андрєєв народився 27 серпня 1930 року в Москві. Він захоплювався театром зі шкільного віку. Після війни, під час якої навчався і працював на заводі, закінчив ГІТІС, який в той час називався Державний інститут театрального мистецтва імені Луначарського. Дебютував він на сцені Московського драмтеатру імені Єрмолової, де потім став головним режисером. Пізніше працював на аналогічній посаді в Державному академічному Малому театрі. Після повернувся в Театр імені Еромолой.

Артист також працював за кордоном і знімався в кіно. Відомий в тому числі за ролями Володі Бугрова в «Битва в путі» і царя в «Казці про царя Салтана». Андрєєв – лауреат Державної премії імені Станіславського, повний кавалер ордена «За заслуги перед Вітчизною», володар театральної премії «Золота маска». Як професор ГІТІСу завідував у вузі кафедрою майстерності актора.

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