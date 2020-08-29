Тихановська: Якщо знадобиться посередництво, бачимо Росію учасником
Екс-кандидат в президенти Світлана Тіхановска розповіла про свою надію вирішити кризу шляхом мирного діалогу.
Основна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявляє, що в разі міжнародного посередництва у переговорах щодо ситуації в країні опозиція бачить Росію учасником цього процесу. Про це вона заявила в коментарі «Euronews».
«Оскільки це криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни.
Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якою у нас тісні взаємини».
Нагадаємо, що Путін вважає вибори в Білорусі легітимними.
Нагадаємо, що білоруський президент розповів, як обговорював з Путіним так звану загрозу з Заходу. Напередодні Лукашенко оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу. Зазначимо, що Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Про це заявив 28 серпні глава МЗС Дмитро Кулеба. Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю. Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві. Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз». Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Нагадаємо, що білоруський президент розповів, як обговорював з Путіним так звану загрозу з Заходу.
Напередодні Лукашенко оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу.
Зазначимо, що Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Про це заявив 28 серпні глава МЗС Дмитро Кулеба.
Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.
Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві.
Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».
Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.