Тихановська: Якщо знадобиться посередництво, бачимо Росію учасником



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Тихановська вважає, що вибори були сфальсифіковані.

Екс-кандидат в президенти Світлана Тіхановска розповіла про свою надію вирішити кризу шляхом мирного діалогу.

Основна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявляє, що в разі міжнародного посередництва у переговорах щодо ситуації в країні опозиція бачить Росію учасником цього процесу. Про це вона заявила в коментарі «Euronews».

«Оскільки це криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни.

Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якою у нас тісні взаємини».

Нагадаємо, що Путін вважає вибори в Білорусі легітимними.