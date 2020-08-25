У Мережі продають квитки на суд над актором Єфремовим



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У Мережі продають квитки на суд над актором Єфремовим Скріншот: Avito

Продавець пропонує за 500 тисяч рублів провести бажаючих з першого ряду подивитися на засідання

У мережі стали продавати «квитки» на суд над актором Михайлом Єфремовим.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті Avito, повідомляють російські ЗМІ.

Якась Ізабелла пропонує за 500 тисяч рублів провести бажаючих з першого ряду подивитися на засідання. Її оголошення опубліковано в розділі «Квитки і подорожі».

При цьому Ізабелла - не новачок на Avito. Вона розмістила 110 оголошень, в більшості з яких жінка намагається продати старі речі: ляльок, дитячі джини, їстівну крейду і навіть стилус для планшета. Раніше вона вже продавала квитки на концерт премії «Нове Радіо Awards».

Покупець залишив гнівний відгук, заявивши, що ніяких квитків у жінки насправді не було.

Засідання у справі Єфремова було перенесено на 31 серпня через те, що актор 21 серпня відмовився від послуг свого адвоката Ельмана Пашаєва і не зміг в найкоротші терміни знайти нового. У підсумку він повторно уклав контракт з Пашаєвим.

Напередодні адвокат Єфремова заявив, що актор не був за кермом під час ДТП.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

«Свою провину в тому, що 8 червня 2020 року приблизно о 21 годині 53 хвилини я керував технічно справним автомобілем Jeep Grand Cherokee, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв порушення ПДР РФ, що призвело з необережності смерть людини, я визнаю в повному обсязі, в скоєному каюсь. Надалі подібного зобов'язуюсь не вчиняти. Я бажаю загладити шкоду, заподіяну мною потерпілим, в повному обсязі. Однак на даний час цього не виходить зробити, так як потерпілі не йдуть на контакт з моїм адвокатом», – йдеться в протоколі засідання.

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.