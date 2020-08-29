Ветерани під посольством Росії провели акцію пам’яті загиблих під Іловайськом



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«Росія несе повну відповідальність за трагедію, яка сталася під Іловайськом у 2014 році» – Віктор Толочко

«Вінки, які в цей день учасник акції принесли до посольства РФ, свідчать, що ніхто не забув про цей злочин Росії» – Толочко

Під посольством Росії ветерани АТО провели акцію пам’яті загиблих українських воїнів під Іловайськом.

Перший командир батальйону імені Кульчицького, полковник Національної гвардії України Віктор Толочко наголосив, що саме Росія несе повну відповідальність за трагедію, яка сталася під Іловайськом у 2014 році.

«Російська Федерація – це країна-агресор, це країна-злочинець. І на совісті керівників цієї держави не одна сотня тисяч жертв, які сталися в результаті військових дій. Найбільш яскравий приклад – це російсько-українська війна і ті події, які сталися шість років назад під Іловайськом. Російською зброєю, російською армією біли знищені патріоти України, були знищені ті люди, які виступили на захист України, на захист її державної цілісності», – підкреслив він.

Віктор Толочко зазначив, що вінки, які в цей день учасник акції принесли до посольства РФ, свідчать, що ніхто не забув про цей злочин Росії.

«Ми не забуваємо про це. Ми про це пам’ятаємо і саме Росія має нести відповідальність за тих хлопців, які загинули», – підкреслив Віктор Толочко.

Він також нагадав, що в Росії і досі знаходяться десятки полонених українців, яких було захоплено під час цієї війни.

Ветеран також зауважив, що порівняно з 2014 роком українська армія набагато зміцніла і стала більш професійною, краще озброєною та оснащеною сучасними технічними засобами та обладнанням. «Сили стримати ворога однозначно у нас достатньо. І те, що перемога буде наша – в цьому навіть ніхто не сумнівається», – підкреслив Віктор Толочко.

Нагадаємо, командування об’єднаних сил ЗСУ вшанувало пам’ять загиблих захисників України.

Як повідомлялося, Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників України.

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