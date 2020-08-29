Путін вважає вибори в Білорусі легітимними



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Росія визнала легітимність президентських виборів у Білорусі.

Я відразу це зробив, – сказав президент РФ під час інтерв'ю.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнає легітимність виборів у Білорусі. Таку заяву зробив на телеканалі «Росія 1», повідомляє «Інтерфакс».

«Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їх легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах», – сказав він.

Путін заявив, що БДІПЛ ОБСЄ відмовилися від спостереження за виборами в Білорусі.

«Білоруська влада запросили БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами. Що ж вони не приїхали? І це відразу нас наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена позиція за результатами цих виборів. Тому хтось може сумніватися в результатах, але у мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесні», – сказав президент РФ.

Нагадаємо, що білоруський президент розповів, як обговорював з Путіним так звану загрозу з Заходу.

Напередодні Лукашенко оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу.

Зазначимо, що Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Про це заявив 28 серпні глава МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві.

Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.