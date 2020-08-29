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    Путін вважає вибори в Білорусі легітимними

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    <div class="newsHeading">Росія визнала легітимність президентських виборів у Білорусі.</div> - Путін вважає вибори в Білорусі легітимними
    Росія визнала легітимність президентських виборів у Білорусі.

    Я відразу це зробив, – сказав президент РФ під час інтерв'ю.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнає легітимність виборів у Білорусі. Таку заяву зробив на телеканалі «Росія 1», повідомляє «Інтерфакс».

    «Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їх легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах», – сказав він.

    Путін заявив, що БДІПЛ ОБСЄ відмовилися від спостереження за виборами в Білорусі.

    «Білоруська влада запросили БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами. Що ж вони не приїхали? І це відразу нас наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена позиція за результатами цих виборів. Тому хтось може сумніватися в результатах, але у мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесні», – сказав президент РФ.

    Нагадаємо, що білоруський президент розповів, як обговорював з Путіним так звану загрозу з Заходу.

    Напередодні Лукашенко оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу.

    Зазначимо, що Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Про це заявив 28 серпні глава МЗС Дмитро Кулеба. 

    Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

    Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві.

    Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

    Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

    Росія вибори Путін президент
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