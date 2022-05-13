Помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів

У країні оголосили жалобу на 40 днів

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів, емір Абу-Дабі, шейх Халіфа бін Заєд аль-Нахайян помер у віці 73 роки. Про це повідомило у п'ятницю державне агентство WAM.

«Міністерство у справах президента сумує за народом ОАЕ, арабських і ісламських націй і всього світу, лідеру нації і покровителю її маршу, Його Високості шейху Халіфі бен заїду аль-Нахайяну, президенту держави, який помер задоволений і задоволений своїм Господом сьогодні, 13 травня», – повідомляють місцеві ЗМІ.

МВС оголосило офіційну жалобу. У країні буде приспущено прапори 40 днів, починаючи відсьогодні.

Міністерство внутрішніх справ країни також оголосило про призупинення роботи в міністерствах, відомствах, федеральних та місцевих установах, приватному секторі на три дні, починаючи з сьогоднішнього дня.

Шейху було 73 роки. 2004 року він став другим президентом ОАЕ. Халіфа бін Заєд аль-Нахайян був однією з найбагатших людей планети за версією журалу Forbes.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що сім’я Кадирова відпочиває в Дубаї.

Наприкінці квітня російські власники нерухомості в Лондоні почали переїздити в Дубай. ОАЕ підтримують санкції ООН, але не санкції, введені такими країнами, як США, Британія, ЄС або Швейцарія.

Раніше стало відомо, де путінські олігархи сховали свої літаки від арешту. Російські багатії поховали свої літаки в Дубаї від санкцій, але не можуть нікуди на них літати з ОАЕ.