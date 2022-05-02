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    Сім’я Кадирова відпочиває в Дубаї – ЗМІ

    Відомо, що родина Кадирова оселилась на віллі&nbsp;номер 21 готеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah - Сім’я Кадирова відпочиває в Дубаї – ЗМІ
    Відомо, що родина Кадирова оселилась на віллі номер 21 готеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah
    фото: УП

    За відпочинок кадирівської родини платять інші особи

    Сім’я очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова минулого тижня прилетіла на відпочинок до Дубая. Про це пише «Українська правда» з посиланням на три не пов'язані між собою джерела в ОАЕ.

    Відомо, що родина Кадирова оселилась на віллі номер 21 готеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah.

    Вони пересуваються еміратом на орендованих авто преміум класу та активно займається шопінгом.

    За даними джерел ЗМІ оплата за різні опції відпочинку родини глави Чечні здійснюється третіми особами. Зокрема, шопінг оплачує Сахабов Саїд-Ахмед Шамсудінович.

    Сахабов Саїд-Ахмед Шамсудінович, згідно з публічними даними, володіє компанією «Євростройдизайн», зареєстрованою в місті Грозний Чеченської республіки.

    Відповідно до даних публічних онлайн радарів приватний борт Кадирова минулого тижня не прилітав до Дубая і жодного разу нікуди не вилітав з Грозного. Останній раз літак використовувався 26 лютого за маршрутом Грозний-Дубай-Грозний.

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    Теги: росія окупанти війна відпочинок Рамзан Кадиров літак Українська правда Україна ОАЕ окупація #stoprussia
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    Сім’я Кадирова відпочиває в Дубаї – ЗМІ