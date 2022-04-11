Стало відомо, де путінські олігархи сховали свої літаки від арешту

Російські багатії поховали свої літаки в Дубаї від санкцій, але не можуть нікуди на них літати з ОАЕ

Російські олігархи знайшли притулок для своїх приватних літаків у Дубаї, коли США та Європа запровадили санкції проти РФ та її еліти через війну в Україні,. Але щойно російські багатії прибувають сюди на своїх літаках, вони фактично не можуть виїхати, повідомляє «The Wall street journal».

Десятки приватних літаків, пов’язаних з російськими багатими людьми, стоять на злітно-посадковій смузі терміналу в пустелі, що є частиною скупчення понад 100 літаків в аеропорту після вторгнення Росії 24 лютого, згідно з керівниками авіаційної промисловості, супутниковими знімками та даними авіаційно-дослідницької фірми W.

«Всі росіяни перекидають свої літаки в Дубай, тому що Дубай не підпадає під санкції», – сказав Аліреза Іттіхаді, виконавчий директор лондонського авіаційного брокера Freestream Aircraft Ltd.

Вартість паркування в дубайському аеропорту Al Maktoum International, найбільш завантаженому терміналі для приватних літаків в ОАЕ, становить приблизно $1000 на день.

США та ЄС заборонили компаніям страхувати літаки, що належать росіянам, або пропонувати такі послуги, як управління парком, ремонт та технічне обслуговування. Більшість літаків, що належать росіянам, застраховані лондонськими фірмами та управляються європейськими компаніями, яким тепер доведеться переглянути свої комерційні відносини з росіянами, кажуть юристи та керівники галузі.

«Багато літаків, пов’язаних з Росією, перемістилися в ОАЕ, тому що ви можете літати в їхньому повітряному просторі, – сказав Стів Варсано, виконавчий директор Jet Business, лондонського брокера з продажу приватних літаків. - Але як тільки ви дістанетеся туди, ви значною мірою опинитеся на землі, тому що не зможете обслуговувати літаки».

За даними гамбурзької дослідницької фірми WINGX, загалом 30 приватних літаків, що базуються в Росії, були припарковані в аеропортах Дубая станом на 6 квітня, більшість із них понад сім днів. Він визначає базу літака як країну, з якої літак літав найбільше за рік, а не країну, де він зареєстрований. Ще в Дубаї було припарковано 90 літаків, які зареєстровані у всьому світі.

Як мінімум три приватні літаки в Дубаї були конфісковані банками, оскільки власники не можуть виплачувати іпотечні кредити через санкції, сказав Іттіхаді з Freestream Aircraft.

«Боїнг 787 Dreamliner» пана Абрамовича буде важко продати, і, ймовірно, він залишиться в Дубаї доти, доки не закінчиться конфлікт в Україні і не будуть переглянуті санкції проти російських олігархів, сказав Іттіхадіє.

Пан Іттіхадіє додав, що лише небагато фірм готові розглянути питання про купівлю приватного літака, що належить Росії або пов’язаного з нею, тому що двозначність, створювана санкціями, означає, що люди бояться реакції у відповідь з боку європейської або американської влади.

«Зараз усі вони як дверні стопори – ніхто не захоче з ними мати справу», – сказав він.

До слова, «Російську залізницю» визнано неплатоспроможною. Причина – невиплата зобов'язань по облігаціях зовнішнього займу у швейцарських франках перед нерезидентами.