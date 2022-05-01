Російські власники нерухомості в Лондоні почали переїздити в Дубай

Щоб обійти накладені на громадян РФ санкції, оформляються договори про обмін житла

Щоб обійти фінансові обмеження, накладені на громадян Російської Федерації, заможні мешканці Британії російського походження намагаються обміняти нерухомість у Лондоні на будинки в Дубаї. Про це повідомляє видання Financial Times.

Зокрема журналісти ознайомились з переліком елітних маєтків у Британії, які їх власники готові обміняти на нерухомість у Дубаї, уникаючи при цьому банківських переказів і фінансової перевірки.

Потенційним покупцям пропонуються великі знижки на нерухомість у Британії для завершення угод.

Спірний обмін будинками - це останній обхідний шлях для багатих росіян після введених проти РФ західних санкцій через вторгнення в Україну, пише видання.

Але в Дубаї сумніваються з приводу того, як буде структурована угода і чи ризикне хто-небудь з жителів Еміратів піти на такий обмін.

«Я дуже скептично ставлюся до того, що це спрацює, в Лондоні занадто багато документації, яку потрібно надати. Але це показує, на що вони готові піти, щоб ухилитися від фінансової системи», - сказав один бізнесмен в Дубаї, якому агент з нерухомості показав список.

Один юрист з Дубая сказав FT, що труднощі виникнуть, тому що будь-яка транзакція повинна буде враховувати платежі в обох юрисдикціях.

Треті говорили, що поки російський продавець не перебуває під санкціями, такі угоди можна було б ефективно структурувати, якби з кожного боку були підписані договори купівлі-продажу.

ОАЕ підтримують санкції ООН, але не санкції, введені такими країнами, як США, Британія, ЄС або Швейцарія.

Небажання деяких банків мати справу з більшими ризиками, пов'язаними з російськими клієнтами, створило труднощі для новоприбулих, особливо для тих, у кого немає великих грошових коштів для розміщення. Це стосується затримок з виведенням коштів з Європи і проблем з відкриттям банківських рахунків в ОАЕ.

Раніше Велика Британія ввела санкції проти двох дочок президента РФ Володимира Путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, що в Офісі генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Податковій службі днями повідомили про арешт 469 млн грн, пов’язаних із російським олігархом Михайлом Фрідманом. Сам олігарх зустрів початок війни у своєму лондонському маєтку, його рахунки зараз заморожені.