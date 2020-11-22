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    У світі

    Померла актриса серіалів «Дика троянда» і «Багаті теж плачуть»

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    Померла відома мексиканська актриса Мален Моралес - Померла актриса серіалів «Дика троянда» і «Багаті теж плачуть»
    Померла відома мексиканська актриса Мален Моралес

    Причини смерті жінки не називаються, проте відомо, що вона довгий час хворіла на рак

    Померла відома мексиканська актриса, яка зіграла в серіалах «Дика троянда» і «Багаті теж плачуть», Мален Моралес.

    Про це повідомляє національна асоціая акторів Мексики.

    «Національна асоціація акторів глибоко шкодує про смерть нашої колеги Мален Моралес, члена нашої профспілки, сьогодні пішла з життя», - повідомили в асоціації.

    Причини смерті жінки не називаються, проте відомо, що вона довгий час хворіла на рак.

    Моралес розпочала свою творчу кар'єру в 1979 році. Найбільшу популярність в Росії їй принесли картини «Багаті теж плачуть», «Каміла» і «Дика троянда».

    Теги: актриса рак час
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