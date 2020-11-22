Померла актриса серіалів «Дика троянда» і «Багаті теж плачуть»

Причини смерті жінки не називаються, проте відомо, що вона довгий час хворіла на рак

Померла відома мексиканська актриса, яка зіграла в серіалах «Дика троянда» і «Багаті теж плачуть», Мален Моралес.

Про це повідомляє національна асоціая акторів Мексики.

«Національна асоціація акторів глибоко шкодує про смерть нашої колеги Мален Моралес, члена нашої профспілки, сьогодні пішла з життя», - повідомили в асоціації.

Причини смерті жінки не називаються, проте відомо, що вона довгий час хворіла на рак.

Моралес розпочала свою творчу кар'єру в 1979 році. Найбільшу популярність в Росії їй принесли картини «Багаті теж плачуть», «Каміла» і «Дика троянда».