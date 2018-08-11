Лавров поскаржився Помпео на нові санкції США



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Глава МЗС Росії Сергій Лавров

З російського боку було висловлене «категоричне неприйняття» недавно оголошених Вашингтоном нових санкцій

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у п'ятницю, 10 серпня, провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у якій висловив неприйняття нових американських санкцій стосовно Росії.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«З російського боку було висловлене категоричне неприйняття недавно оголошених Вашингтоном нових санкцій з посиланням на нібито наявну інформацію про причетність Росії до так званої справи Скрипалів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Лавров підкреслив, що ні США, ані Велика Британія не надали жодного факту на підкріплення подібних тверджень.

Окрім того було обговорено низку питань міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в Сирії, а також деякі інші теми, які розглядалися під час зустрічі президентів Росії і США в Гельсінкі 16 липня.

Нагадаємо, Вашингтон у середу ввечері повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Вранці ж середи газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

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