Помпео здійснив неоголошений візит до Кабула



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Держсекретар США Майк Помпео зустрівся у Кабулі з президентом Афганістану

Метою візиту стало обговорення мирних переговорів з Талібаном

Державний секретар США Майк Помпео зустрівся у Кабулі з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Держсекретар США Майк Помпео зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані в ході здійсненого у вівторок неоголошеного візиту до Кабула. Метою візиту стало обговорення мирних переговорів з Талібаном і ситуації у сфері безпеки напередодні президентських виборів в Афганістані, запланованих на вересень», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Помпео зробив зупинку в Кабулі на шляху до індійської столиці, де на нього чекають переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та іншими офіційними особами.

Візит глави зовнішньополітичного відомства США відбувся напередодні сьомого раунду переговорів між американськими офіційними особами та лідерами Талібану, покликаних сприяти політичному розв'язанню афганського конфлікту. Наступний раунд переговорів розпочнеться 29 червня у Досі.

Нагадаємо, напередодні держсекретар США обговорив у Саудівській Аравії протидію Ірану.