Держсекретар США обговорив у Саудівській Аравії протидію Ірану



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Держсекретар США Майкл Помпео

Помпео у понеділок розпочав турне до Близького Сходу

Держсекретар США Майкл Помпео провів переговори з королем Саудівської Аравії Салманом і кронпринцем Мухаммедом бін Салманом щодо спільної протидії Ірану.

Про це повідомили у Державному департаменті США.

«Держсекретар США, король і принц обговорили підвищення рівня напруженості в регіоні та необхідність посилення морської безпеки з метою забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці», - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, сторони підтвердили важливість взаємодії з Радою зі співробітництва в Перській затоці «задля протидії іранській загрозі в регіоні, а також для притягнення до відповідальності іранського режиму за його ворожу поведінку».

Як відомо, держсекретар США Майкл Помпео у понеділок розпочав турне до Близького Сходу, де заплановані його зустрічі з керівництвом Саудівської Аравії й ОАЕ. Переговори відбуваються на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 24 червня, що підписав указ про введення нових жорстких санкцій щодо Ірану

Раніше Трамп анонсував нові санкції, але заявляв, що хоче укласти угоду, щоб підтримати дедалі слабшу економіку Ірану.

Нагадаємо, що конфлікт між Іраном і США загострився після того, як Іран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій, з якого США вийшли в односторонньому порядку в травні 2018 року.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.

Джерело: Укрінформ