Літак Міноборони України вилетів в Тегеран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Б орт з українськими фахівцями перед вильотом в Іран

На борту повітряного судна перебуває група експертів

Літак Міністерства оборони України з групою експертів у середу пізно ввечері вилетів до Ірану.

Про це повідомив у Facebook секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

«Побажаємо їм вдачі та виконання поставлених завдань. Україна чекає на ваше повернення», - додав секретар РНБО.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.