В Ірані 9 січня оголосили днем жалоби
8 cічня літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України розбився в Тегерані
В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, де загинуло 176 осіб.
Про це повідомив представник уряду Ірану Алі Рабей.
Зазначається, що 9 січня оголошено днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі Boeing 737−800 в Ірані та під час тисняви на церемонії прощання із вбитим генералом Касем Сулеймані.
До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.
Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.
ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.
Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.
Також український уряд заборонив польоти до Ірану.
До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.