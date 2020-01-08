В Ірані 9 січня оголосили днем жалоби



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Серед 176 загиблих в Ірані було 11 українців

8 cічня літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України розбився в Тегерані

В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, де загинуло 176 осіб.

Про це повідомив представник уряду Ірану Алі Рабей.

Зазначається, що 9 січня оголошено днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі Boeing 737−800 в Ірані та під час тисняви на церемонії прощання із вбитим генералом Касем Сулеймані.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.