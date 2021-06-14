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    Понад 100 дітей та онуків: в Індії помер «супертато»

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    Сім'я Хани&nbsp;&nbsp;&ndash; свого роду місцева сенсація - Понад 100 дітей та онуків: в Індії помер «супертато»
    Сім'я Хани  – свого роду місцева сенсація
    Фото з відкритих джерел

    Зіона Хана був главою релігійної секти, яка практикує полігамію

    Зіона Хана, який вважається главою найбільшої сім'ї в світі, помер в індійському штаті Мізорам на 76-му році життя. Про це повідомляє ВВС.

    Зіона Хана був главою релігійної секти, яка практикує полігамію. Він помер минулої неділі, залишивши після себе 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.

    Відомо, що чоловік страждав на діабет і гіпертонію.

    Складно сказати, чи дійсно сім'я Хани є найбільшою в світі, оскільки є й інші люди, які претендують на цей титул. Також складно оцінити точний розмір сім'ї Хани, оскільки цифри у звітах різняться. Наприклад, в одному з них стверджується, що у нього було 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки і один правнук, що в сумі становить 181 людину.

    Незважаючи на те, що в різних місцевих новинах Хана згадується як володар «світового рекорду», неясно, який саме це світовий рекорд. Однак незважаючи на це, сім'я Хани свого роду місцева сенсація, яка приваблює туристів в їх село Бактавнг Тлангнуам на північному сході Індії.

    Додамо, що в місті Ардеа під Римом 34-річний чоловік із психічними проблемами стріляв у дітей. Два брати віком трьох і восьми років отримали серйозні поранення і незабаром померли. Літній чоловік, який був поруч, – загинув одразу.

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    Теги: діти Індія рекорд
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    Понад 100 дітей та онуків: в Індії помер «супертато»