Понад 100 дітей та онуків: в Індії помер «супертато»

Зіона Хана був главою релігійної секти, яка практикує полігамію

Зіона Хана, який вважається главою найбільшої сім'ї в світі, помер в індійському штаті Мізорам на 76-му році життя. Про це повідомляє ВВС.

Зіона Хана був главою релігійної секти, яка практикує полігамію. Він помер минулої неділі, залишивши після себе 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.

Відомо, що чоловік страждав на діабет і гіпертонію.

Складно сказати, чи дійсно сім'я Хани є найбільшою в світі, оскільки є й інші люди, які претендують на цей титул. Також складно оцінити точний розмір сім'ї Хани, оскільки цифри у звітах різняться. Наприклад, в одному з них стверджується, що у нього було 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки і один правнук, що в сумі становить 181 людину.

Незважаючи на те, що в різних місцевих новинах Хана згадується як володар «світового рекорду», неясно, який саме це світовий рекорд. Однак незважаючи на це, сім'я Хани – свого роду місцева сенсація, яка приваблює туристів в їх село Бактавнг Тлангнуам на північному сході Індії.

Додамо, що в місті Ардеа під Римом 34-річний чоловік із психічними проблемами стріляв у дітей. Два брати віком трьох і восьми років отримали серйозні поранення і незабаром померли. Літній чоловік, який був поруч, – загинув одразу.

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