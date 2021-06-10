Вперше в Україні. Медики врятували дитину з допомогою методики віртуальної реальності

Врятованою пацієнткою стала 12-річна дівчинка, яка страждала на симптоматичну артеріальну гіпертензію

Одразу після операції у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками

У лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше в Україні провели операцію на серці зі застосуванням методики віртуальної реальності.

Врятованою пацієнткою стала 12-річна дівчинка, яка страждала на симптоматичну артеріальну гіпертензію, повідомили у пресслужбі медзакладу

«Вперше в Україні нашою командою центру серця і судин було проведено найсучасніше оперативне втручання з передопераційним моделюванням методикою віртуальної реальності. Нашою пацієнткою стала 12-річна дівчинка, котра страждала симптоматичною артеріальною гіпертензією та мала тиск в межах 160-180 мм рт.ст», – йдеться в повідомленні.

Медики розповідають, що під час обстеження у дівчинки виявили вроджену ваду серця – коарктацію аорти. При такому діагнозі наявне звуження просвіту аорти, внаслідок чого розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла.

Львівським медикам стала у пригоді технологія віртуальної реальності.

За допомогою сучасних технологій на основі результатів обстеження була проведена віртуальна реконструкція анатомії аорти та її гілок, що допомогло медикам обрати найбільш сучасну та малотравматичну тактику подальшого лікування.

«Вроджену ваду судини ліквідували за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури – встановлення стенту у просвіт судини», – зауважують медики.

Одразу після операції у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками. Повідомляють, що дівчинка почувається абсолютно здоровою, а завдяки обраній тактиці може вже зараз проявляти повну фізичну активність.

Нагадаємо, нещодавно у Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині.

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