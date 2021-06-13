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    В Італії чоловік розстріляв дітей

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    Трагедія в місті&nbsp;Ардеа шокувала Італію - В Італії чоловік розстріляв дітей
    Трагедія в місті Ардеа шокувала Італію
    Фото: відкриті джерела

    Діти отримали серйозні поранення та незабаром померли

    У місті Ардеа під Римом 34-річний чоловік із психічними проблемами стріляв у дітей, повідомляє RaiNews24. Два брати віком трьох і восьми років отримали серйозні поранення і незабаром померли. Літній чоловік, який був поруч, – загинув одразу.

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    В Італії чоловік розстріляв дітей
    В Італії чоловік розстріляв дітей
    В Італії чоловік розстріляв дітей
    Фото: відкриті джерела

    Чоловік забарикадувався в помешканні. З ним ведуть переговори правоохоронці.

    Як повідомлялося, в Техасі в розважальному центрі розстріляли відвідувачів. Серед 13 поранених двоє людей перебувають у критичному стані.

    Також раніше учениця 6-го класу середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Внаслідок інциденту постраждали двоє школярів і один дорослий.

    Теги: діти Італія стрілянина
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    В Італії чоловік розстріляв дітей