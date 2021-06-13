В Італії чоловік розстріляв дітей

Діти отримали серйозні поранення та незабаром померли

У місті Ардеа під Римом 34-річний чоловік із психічними проблемами стріляв у дітей, повідомляє RaiNews24. Два брати віком трьох і восьми років отримали серйозні поранення і незабаром померли. Літній чоловік, який був поруч, – загинув одразу.

Чоловік забарикадувався в помешканні. З ним ведуть переговори правоохоронці.

Як повідомлялося, в Техасі в розважальному центрі розстріляли відвідувачів. Серед 13 поранених двоє людей перебувають у критичному стані.

Також раніше учениця 6-го класу середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Внаслідок інциденту постраждали двоє школярів і один дорослий.