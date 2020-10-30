Закриті магазини та дистанційна робота: Бельгія знову запровадила жорсткий карантин

На відкритому повітрі у Бельгії можна зустрічатися групами не більше чотирьох осіб

Бельгія є країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Євросоюзі

Уряд Бельгії повторно вводить жорсткий карантин в країні через пандемію коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо, пише Le Vif.

Так, в Бельгії закриваються магазини, окрім продуктових, перукарні і салони краси. Також закриваються бази відпочинку. Заборонена робота ресторанів при готелях, проте дозволено харчування в номерах.

Кордони поки що залишаються відкритими, проте поїздки не рекомендуються. Також шкільні канікули продовжили до середини листопада.

В гості дозволяється запрошувати не більше однієї людини, на відкритому повітрі можна зустрічатися групами не більше чотирьох осіб. При цьому на похоронах допускається наявність не більше 15 осіб.

Для жителів країни вводиться обов'язкова дистанційна робота на тих підприємствах, де це можливо. Однак компанії залишаються відкритими за умови дотримання санітарних інструкцій.

Нагадаємо, Бельгія є країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Євросоюзі.

Раніше Александр де Кроо раніше заявляв про введення комендантської години в Бельгії.

Крім того, 8 жовтня у столиці Бельгії були закриті кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.

Також, з 26 жовтня у Брюсселі діє комендантська година. При цьому влада повернула обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

До слова, хворих на Covid-19 бельгійських лікарів попросили продовжувати працювати.