Великобританія не планує введення жорсткого карантину

У Великобританії вже більше тижня фіксують за 20 тисяч нових випадків

Поточні заходи називають ефективними.

Уряд Великобританії поки не розглядає можливість введення локдауна по всій країні. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Він зазначив, що є ознаки того, що діючі локальні обмеження уповільнили приріст нових випадків зараження коронавірусом. І визнав, що в уряді не хочуть розглядати питання загального локдауна.

«Поточний заходи були нами розроблені, щоб не вводити більш радикальні заходи, тому що ми розуміємо, як вони можуть вплинути на нашу економіку», – сказав Рааб.

У Великобританії вже більше тижня фіксують за 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу. Всього в країні зафіксовано 965 тисяч випадків, майже 46 тисяч осіб померли.

Нагадаємо, що ВООЗ: смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%.

Крім того, у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.

Також у ВООЗ повідомляли, що минулий тиждень став рекордним за кількістю інфікування коронавірусом у світі.

Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.