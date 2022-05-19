Посол Мельник сказав, що стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни

Андрій Мельник вважає, що вступ України до НАТО зменшить ризик ядерної війни

Якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться. На цьому наголосив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Funke.

Мельник зазначив, що мета України вступити до НАТО залишиться. Більшість громадян хочуть цього.

«Зрозуміло одне: ми хочемо швидше вступити до НАТО. Це може статися так само швидко, як у випадку зі Швецією чи Фінляндією. Було б потрібне лише суто політичне рішення, щоб швидко інтегрувати Україну в Альянс. Я вважаю, що Україна сьогодні має набагато більше шансів на членство в НАТО, ніж до війни. Якби Україна була в Альянсі, ризик ядерної війни зменшився б», – пояснив дипломат.

Посол наголосив, що тоді б Путін знав: якби Україна зазнала нападу із застосуванням ядерної зброї, йому довелося б зважати на ядерний удар у відповідь. Це зупинило б його.

Зазначимо, що увесь час підготовки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Росія погрожувала цим країнам розгорнути ядерну зброю біля їхніх кордонів. Заступник Лаврова Сергій Рябков заявляв, що РФ не буде «просто миритися» із вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу, а МЗС заявляло про кроки у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Львівська обласна військова адміністрація розробила план дій у разі застосування зброї масового ураження. Документ розписаний на майже похвилинне планування на випадок катастрофи.



