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    Відбувся п’ятий обмін полоненими. Верещук повідомила деталі

    Відбувся п’ятий обмін полоненими. Верещук повідомила деталі

    19 квітня було звільнено з полону росіян 76 людей

    Сьогодні Україна обміняла 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

    Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 19 квітня було звільнено з полону росіян 76 людей.

    Нагадаємо, 14 квітня у районі селища Посад-Покровське на Херсонщині вдалося обміняти чотирьох полонених російських військових на п’ятьох наших захисників.

    Також 14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовців і вісім цивільних.

    У суботу, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.

    Нагадаємо, 1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

    24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відбувся п’ятий обмін полоненими. Верещук повідомила деталі