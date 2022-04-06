У Бородянці близько 200 людей зникли безвісти

Наразі у Бородянці працюють рятувальники та правоохоронці

Голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба показав, як виглядає Бородянка після російських військ, і заявив про сотні вбитих мирних мешканців.

«Селище перетворилося на руїни: знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше – сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати», – написав Олексій Кулеба у телеграм-каналі.

Він розповів, що наразі в селищі працюють рятувальники та правоохоронці. Триває зачистка та розмінування населеного пункту.

Напередодні виконувач обов'язків голови Бородянки Георгій Єрко заявив, що близько 200 людей у селищі зникли безвісти. За його словами, вони, ймовірно, загинули під уламками будівель, зруйнованих російськими авіаударами.

За словами в.о. селищного голови, російські військові відкривали вогонь по всіх, хто намагався розібрати завали зруйнованих багатоповерхівок та врятувати тих, хто був там заблокований.

«Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не зважаючи на те, що по них ніхто не відкривав вогню. Наша територіальна оборона мала лише автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів», – розповів Єрко.

За його словами, коли проходила колона, ворог відкрив вогонь по мешканцях і було вбито перших вісім людей. Пізніше окупанти стріляли по людях не лише з автоматів, а й із важкого озброєння.

На дев'ятиповерхові будинки російські окупанти скинули авіабомби.

«Люди, які перебували у підвалах, опинилися похованими живцем. Ми відразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, танки, БТР – і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них і письмово – розкопувати вони не дозволили», – сказав Єрко.

Він розповів, що під час окупації Бородянки вороги не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації.

«Так званий «зелений коридор», коли ми вперше його досягли, існував не з 9 до 15, а 1 годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з дому-інтернату», – розповів селищний голова.

Він додав, що подальші спроби евакуювати мирних жителів провалилися, довкола Бородянки точилися бої.

Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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