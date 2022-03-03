  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Румунії над Чорним морем зник літак, а вертоліт рятувальників розбився (відео)

    Семеро військовослужбовців загинули внаслідок падіння гелокоптера - У Румунії над Чорним морем зник літак, а вертоліт рятувальників розбився (відео)
    Семеро військовослужбовців загинули внаслідок падіння гелокоптера
    скріншот із відео

    Доля літака і пілота МіГ-21 наразі невідома

    Військово-повітряні сили Румунії в середу, 2 березня, втратили літак, а згодом і гелікоптер, в якому загинуло семеро військовослужбовців. Про це інформують Військово-повітряні сили Румунії у Facebook.

    Літак МіГ-21 виконував завдання з повітряного патрулювання над Добруджею. Це район на північному сході країни на узбережжі Чорного моря, майже на кордоні з Україною.

    З авіабази він вилетів о 19:50. О 20:03 у літака був втрачений зв'язок з диспетчерською вежею, після чого він зник з радарів.

    На його пошук одразу був відправлений гелікоптер IAR-330 Puma. Він вилетів з аеродрому близько 20:21, а зв'язок з ним пропав о 20:44. Згодом виявилося, що вертоліт розбився за 11 кілометрів від аеродрому.

    Міністр оборони Румунії Василе Дінку підтвердив, що всі, хто перебував на борту гелікоптера – загинули. Спочатку мова йшла про п'ятьох військовослужбовців. Однак згодом стало відомо, що загиблих – семеро. Ще двоє – це рятувальники ВМС Румунії.

    Доля літака МіГ-21 та його пілота досі залишається невідомою.

    Варто відзначити, що Румунія – країна НАТО. А в Чорному морі поблизу Одеси зараз перебувають російські військові кораблі.

    Нагадаємо, раніше у Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак.

    Теги: міністр НАТО Румунія мова літак вертоліт військові рятувальники гелікоптер Facebook ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Румунії над Чорним морем зник літак, а вертоліт рятувальників розбився (відео)