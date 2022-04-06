Протиповітряна оборона знищила ракети, що летіли на Львів

Вчорашні вибухи на Львівщині – це робота наших захисників

Дві ракети мали вразити об'єкти цивільної інфраструктури

Вчора ввечері з території Білорусі були запущені крилаті ракети по території України. Про це повідомило Повітряне командування «Захід».

Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області.

«Завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК «Захід» дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уночі 5 квітня на Львівщині пролунали вибухи.

Раніше на Львівщині також лунали вибухи, але це не обстріл.

Також учора окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Станом на ранок пожежу загасили, постраждалих немає.

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