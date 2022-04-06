Захисники показали вражаючі кадри зі знищеною технікою загарбників (відео)

Від окупантів лишається лише металолом

Триває 42-й день повномасштабної війни Росії проти України

Українська армія продовжує наносити важкі втрати путінській орді. 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» виклала відео, де показує результати своєї діяльності − сотні одиниць спаленої техніки ворога.

«Роздивлятися спалену та підбиту російську техніку іноді цікавіше з повітря. Продовжуємо фіксувати провали «другої армії в світі» і показувати, що з нею роблять холодноярці», − запевнили у бригаді.

Нагадаємо, у результаті наступальних дій Збройних Сил України російські окупанти втратили контроль над трьома населеними пунктами в Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 квітня.

Так, українські військові звільнили населені пункти Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.