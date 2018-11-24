Постраждалий поліцейський із Солсбері дав перше інтерв’ю після отруєння



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«Я не міг встояти на ногах», - розповів Нік Бейлі, говорячи про перші наслідки отруєння

Ми втратили все, - сказав Нік Бейлі, поліцейський із Солсбері, котрий отруївся «Новачком» під час обстеження місця отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Нік Бейлі дав перше інтерв’ю після отруєння. Чоловік перебуває в лікарні, інформує Польське радіо.

«Я не міг встояти на ногах, моє тіло покрилося потом», - Нік Бейлі згадує перші моменти після появи симптомів отруєння. Тепер його життю нічого не загрожує – фізичні наслідки отруєння нейтралізовано, але, як каже сам поліцейський, психологічно він не почувається найкраще: «Ми втратили наш дім, усі речі, які в ньому були: іграшки дітей, меблі тощо».

Наступного ранку йому стало гірше, пише BBC. Бейлі розповів, що у нього все тряслося і він не міг стояти на ногах.

Коли поліцейський дізнався, що отруївся «Новачком», то злякався.

«Це був страх невідомості. Я заціпенів від жаху, через небезпечну речовину в моїй крові. Я знав, який стан інших двох (постраждалих) і як це вплинуло на них», - розповів Бейлі. Його госпіталізували і виписали з лікарні через два з половиною тижні.

Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

Як відомо, у вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.