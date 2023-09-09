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Потужний землетрус у Марокко забрав життя понад 1000 осіб (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Потужний землетрус у Марокко забрав життя понад 1000 осіб (відео)
Наслідки землетрусу в Марокко
фото: Al Arabiya

У Марокко зафіксовано найсильніший землетрус за останнє століття

Кількість жертв землетрусу у Марокко сягнула 1037 осіб. Ще 1204 особи поранено, з них 721 у тяжкому стані. Про це інформує міністерство внутрішніх справ Марокко, передає Al Arabiya.

За даними марокканських ЗМІ, у закладах охорони здоров’я відбулася велика мобілізація. Громадян закликають до здачі крові, щоб допомогти постраждалим від землетрусу. 

Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що армія допомагає групам цивільного захисту в рятувальних операціях. Марокканські ЗМІ описали землетрус як найсильніший землетрус у країні. Крики про допомогу лунали з-під завалів у кількох марокканських містах.

Епіцентр землетрусу магнітудою 7 балів за шкалою Ріхтера розташований на глибині 18,5 км у провінції Аль-Хауз, що на південний захід від міста Марракеш. За ним пішли сотні повторних поштовхів, які завдали шкоди будівлям у селах.

Попередньо, землетрус завдав величезних матеріальних збитків. Про це свідчать фото та відео, які ширяться мережею.

Керівник відділу Національного інституту геофізики в Марокко Нассер Джабур зазначив, що настільки сильний землетрус у Марокко зафіксовано вперше за століття. 

Нагадаємо, що землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас, приблизно за 75 км на південний схід від міста Марракеш.

У регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.

До слова, Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок землетрусу в Марокко. 

Теги: Марокко землетрус стихійні лиха

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