Зливи й раптові повені накрили Туреччину: є загиблі та зниклі безвісти (відео)

Повінь на базі відпочинку у провінції Кіркларелі

У Стамбулі сильний дощ затопив вулиці щонайменше у двох районах

Сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у вівторок.

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Міністр зазначив, що раптова повінь накрила базу відпочинку у провінції Кіркларелі, поблизу кордону з Болгарією і Грецією, де на той момент перебували близько 12 туристів.

Пошукові команди знайшли два тіла і врятували шістьох людей, повідомив міністр у соціальних мережах.

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«Пошуково-рятувальні роботи з пошуку зниклих безвісти чотирьох осіб тривають безперервно», – заявив Єрлікая.

У Стамбулі сильний дощ затопив вулиці і будинки щонайменше у двох районах. Деякі станції метро закрито.

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Повідомляється, що у Стамбулі через сильну зливу затопило національну бібліотеку, в якій опинилися заблоковані відвідувачі. Переважно це – студенти.

Başakşehir Metro İstasyonundaki su baskınının sebebinin İBBʼye ait yağmur suyu hatlarının taşması olduğu ortaya çıktı.



Beceriksiz Ekrem gözün koltuktan başkasını görmedi değil mi? Keşke çalışsaydın. Sana oy moy yok.#istanbul Başakşehir #yagmur pic.twitter.com/BlwF2GADF3 — Çöl Kaplanı (@zaferciyarbay) September 5, 2023

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявив у соцмережах, що влада надасть житло тим, хто постраждав від повені.

Також повідомляється, що за вечір 5 вересня блискавки у Стамбулі вдарили 1500 разів.

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Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих AFAD прогнозує подальші зливи на заході та південному заході країни й попереджає про небезпеку, пов'язану з раптовими повенями, ударами блискавок і сильним вітром.

Як повідомлялося, кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.