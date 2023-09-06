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Зливи й раптові повені накрили Туреччину: є загиблі та зниклі безвісти (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зливи й раптові повені накрили Туреччину: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
Повінь на базі відпочинку у провінції Кіркларелі
фото: Thanassis Kalliaras/Eurokinissi via Reuters

У Стамбулі сильний дощ затопив вулиці щонайменше у двох районах

Сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у вівторок.

Міністр зазначив, що раптова повінь накрила базу відпочинку у провінції Кіркларелі, поблизу кордону з Болгарією і Грецією, де на той момент перебували близько 12 туристів.

Пошукові команди знайшли два тіла і врятували шістьох людей, повідомив міністр у соціальних мережах.

«Пошуково-рятувальні роботи з пошуку зниклих безвісти чотирьох осіб тривають безперервно», – заявив Єрлікая.

У Стамбулі сильний дощ затопив вулиці і будинки щонайменше у двох районах. Деякі станції метро закрито.

 

Повідомляється, що у Стамбулі через сильну зливу затопило національну бібліотеку, в якій опинилися заблоковані відвідувачі. Переважно це – студенти.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявив у соцмережах, що влада надасть житло тим, хто постраждав від повені.

Також повідомляється, що за вечір 5 вересня блискавки у Стамбулі вдарили 1500 разів.

Зливи й раптові повені накрили Туреччину: є загиблі та зниклі безвісти (відео) фото 1

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих AFAD прогнозує подальші зливи на заході та південному заході країни й попереджає про небезпеку, пов'язану з раптовими повенями, ударами блискавок і сильним вітром.

Як повідомлялося, кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.

Теги: Туреччина стихійні лиха повінь дощ

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